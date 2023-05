Trier/Saarburg SaarPedal: Bahn ändert Fahrplan und Radmitnahme

Für die Regionalbahnlinie RB 71 (Homburg/Saar-Saarbrücken-Trier) werden die Fahrzeiten verändert. Außerdem gibt es in den Zügen dieser Linie an diesem Tag mehr Platz für Zweiräder. Die Deutsche Bahn AG hat dazu im Auftrag der beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland einen Sonderfahrplan aufgesetzt. Konkret bedeutet das laut Pressemitteilung der Deutschen Bahn AG: Bis circa 19 Uhr verkehren die Züge an diesem Tag zwischen Trier und Saarbrücken in beide Richtungen zu veränderten Fahrzeiten. Die Kapazitäten zur kostenlosen Mitnahme von Rädern in diesen Zügen wurden erhöht. Hingegen unverändert verkehren die Züge am 21. Mai zwischen Homburg (Saar) und Saarbrücken.