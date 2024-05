Event für Weinliebhaber Party statt Dinner: Wo und wie der Saarrieslingsommer in diesem Jahr eröffnet wird

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In diesem Fall ist das aber keine Phrase: Der Saarrieslingsommer, seit vielen Jahren fester Bestandteil des Event-Kalenders der Region und Ziel von Weinfreunden aus aller Welt, ist das größte und besucherstärkste Wein-Happening an der Saar, Tausende Besucher werden jedes Jahr gezählt. Traditionell findet er am letzten August-Wochenende statt, diesmal also am 24. und 25.8., jeweils von 12 bis 18 Uhr.