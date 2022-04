Flaniermeile : Ein Schmuckstück auf 563 Metern – so schön und sicher soll die Konzer Saarstraße werden

Die parkenden Autos in der Konzer Saarstraße sollen nach dem Umbau der Straße vom Bürgersteig verschwinden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist der Bau einer Parkbucht vorgesehen. Foto: Boie Jürgen

Konz Am Jahresende sollen die Bauarbeiten am Konzer Saarufer beginnen. Was geplant ist.