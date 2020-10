Kostenpflichtiger Inhalt: Region : Wie der Saartanist geboren wurde

Der Saartanist: Mit diesem von Johannes Kolz (rechts) entworfenen Motiv bestückt Christof Kramp T-Shirts, Kapuzenpullis sowie Tassen. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Saarburgs Veranstalter Christof Kramp will mit einem witzigen bis provokanten Motiv für die Region an der Saar werben. Deshalb hat er sich mit dem Cartoonisten Johannes Kolz zusammengetan. Im Gespräch mit dem TV verrät der Trierer, wie er den verschiedenen Arten von Humor in Deutschlands Regionen auf die Schliche kommt.