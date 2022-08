Saarburg : Saarweinfest 2022: Wann der Shuttlebus fährt und wo man die exklusiven Festwein-Gläser bekommt

Wer beim Umzug vom Festwein kosten will, kann sich vorher in der Stadt Gläser kaufen. Foto: Archiv

Saarburg Das größte Fest in Saarburg beginnt am Samstag. Der TV präsentiert praktische Tipps und die Programmübersicht für das Saarweinfest.

Wenn Tausende Besucher zum Saarweinfest nach Saarburg strömen, dann wird es nicht nur in der Weinstraße im Staden eng, sondern auch auf den Parkplätzen.

Zug, Bus und Shuttle-Service für das Saarweinfest 2022

Das Beste ist wohl, das Auto zu Hause zu lassen. Wer die Möglichkeit hat, sollte mit Zug (Fahrplanauskunft unter bahn.de) oder Bus (www.vrt-info.de) anreisen. Da es mit dem abendlichen Busverkehr in Saarburg und Umgebung nicht sonderlich gut aussieht, wird zumindest für den Samstagabend von 22.30 Uhr bis 3:30 Uhr ein Shuttle-Service in die umliegenden Ortschaften mit Kleinbussen angeboten. Die Bushaltestelle ist in der Brückenstraße vor dem Festgelände und wird mit Schildern gekennzeichnet sein. Aktuelle Infos unter www.saarweinfest.de

Info Saarweinfest: Das Programm SAMSTAG, 3. September 17 Uhr: Führung „Große Saarweine – Launiger Stadtspaziergang durch Saarburg anno 1910“ mit Kultur- und Weinbotschafterin Christiane Beyer

19.30 Uhr: Einzug der Weinhoheiten in die Weinstraße

20.15 Uhr: Inthronisation der Saar-Obermosel-Weinkönigin auf der Hauptbühne

Anschließend: Musik-Feuerwerk an der Saar, Live-Musik in der Weinstraße mit Envivo SONNTAG 4. September

11 Uhr: Historische Weinführung „Zwischen Misthaufen und Moderne – Die aufstrebende Weinstadt Saarburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ mit Kultur- und Weinbotschafter Alexander Schumitz

13.30 Uhr: Musikverein Serrig spielt vor dem Rathaus, Musikverein Ockfen vor der Sparkasse

14 Uhr: Festumzug von der Heckingstraße durch die Innenstadt bis zum Altstadt-Tunnel

16 Uhr: Treffpunkt in der Weinstraße

16 bis 19 Uhr: Kinderprogramm in der Kulturgießerei, hausgemachter Kuchen für die ganze Familie, freier Eintritt in das Museum Glockengießerei Mabilon

gegen 17 Uhr: Live-Musik in der Weinstraße mit Egon Altenhofen, Phoenix Unplugged und Emotions MONTAG, 5. September

14 Uhr: Weinfroh fängt die Woche an

19 Uhr: Live-Musik in der Weinstraße mit Jürgen Trunczik, Wolfgang Prinz Solo und Kuß n’Groove

Parkmöglichkeiten im Zentrum

Wer trotzdem mit dem Auto kommen will oder muss, kann auf dem Cityparkplatz sowie auf den angrenzenden Parkplätzen und am Bahnhof parken. Zudem sind die Parkdecks in der Heckingstraße und im Kunoweiher nutzbar, allerdings nicht am Sonntag, wenn der Festumzug ab 14 Uhr läuft. Auch der Parkplatz am Lidl (Im Hagen) ist anfahrbar.

Autofahrer aufgepasst: Es wird kontrolliert

Michael Meyer vom Ordnungsamt warnt, dass am Saarweinfest insbesondere das Parken kontrolliert werde und Autos im Notfall auch abgeschleppt würden. So soll verhindert werden, dass Rettungswege zugeparkt werden. Meyer: „Wegen dieses Punkts hatten wir beim letzten Mal erheblich zu tun.“ Am schlimmsten sei es 2019 in der Saarstraße gewesen. Laut Armin Görgen, dem stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion, werden auch der Jugendschutz sowie Alkohol im Straßenverkehr kontrolliert.

Diese Straßen sind für das Saarweinfest gesperrt

Die Altstadtbrücke ist während des Fests aus Sicherheitsgründen gesperrt und zwar ab Brückenstraße hinter der Fahrschule bis zum Kreisel am Altstadttunnel. Die Sperrung beginnt am Samstag, 3. September, 13 Uhr, bis Dienstag, 6. September, 8 Uhr,

Der Festbereich im Staden ist für den Auf- und Abbau sowie die Veranstaltung vom Freitag, 2. September, 8 Uhr, bis Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr, gesperrt. Für den Festumzug ist die Innenstadt am Sonntag, 4. September, ab 13 Uhr, ab Parkplatz Heckingstraße bis zum Kreisel am Altstadttunnel für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung der Innenstadt wird nach Auflösung des Festumzugs beendet.

Weingläser für den Festumzug

Wer am großen Festumzug den Festwein kosten möchte, kann dafür die Weingläser an speziellen Ständen kaufen. Diese stehen am Kreisel Hagen/Auffahrt Verbandsgemeinde und am Kreisel Fruchtmarkt. Außerdem ziehen mobile Verkäufer durch die Innenstadt. Das Angebot ist begrenzt.

Alkohol darf nicht auf das Festgelände mitgebracht werden