Ab Samstag, 31. August: Größtes Fest in Saarburg Saarweinfest in Saarburg – Auf diese Attraktionen können sich Besucher freuen

Das Wetter am Wochenende soll laut Vorhersage gut werden: Dem Saarweinfest, organisiert von Stadt und dem Verein Saarriesling, steht also nichts mehr im Weg. Drei Tage lang werden im Staden ab Samstag, 31. August, voraussichtlich Tausende Besucher das größte Fest in Saarburg feiern. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung – Krönung, Feuerwerk, Festumzug – kommt jede Menge Livemusik, ein Bereich, der verstärkt junge Menschen ansprechen soll, und ein Kinderprogramm. Die Einzelheiten dazu im Überblick: