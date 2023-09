Größtes Fest in Saarburg Praktische Tipps zum Saarweinfest: Gläserkauf, Sperrungen und Shuttle-Service

Die Weinstraße mit rund 100 Weinen und Livemusik, die Krönung der Weinhoheiten und das Musikfeuerwerk am Samstag sowie der Festumzug am Sonntag – das sind die Höhepunkte des Saarweinfests in Saarburg (Uhrzeiten siehe Infobox). Los geht es am Samstag, 2. September, um 14 Uhr. Hier noch ein paar praktische Tipps zum Fest.