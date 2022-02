Für Gartenfreunde : Saatgutbibliothek Saarburg geht an den Start

Saarburg Es handelt sich um ein für Nutzer kostenloses Angebot der Erlebnisbücherei Saarburg. Für dessen Weiterentwicklung ist die Mitarbeit von Gartenfreunden erwünscht.

In der Erlebnisbücherei Saarburg warten mehr als 12.000 Medien jede Woche darauf, ausgeliehen zu werden. Neben Büchern gibt es Tonies, CDs, Spiele, Puzzles und tolle Leserucksäcke für unterschiedliche Altersgruppen. Seit dem 1. Februar steht nun zudem eine kleine Saatgutbibliothek zu „Entleihung“ von Saatgut zu Verfügung. Sie ist die erste derartige Einrichtung in Rheinland-Pfalz, die an eine Bibliothek gekoppelt ist. In einer Saatgutbibliothek kann man samenfestes Saatgut ‚ausleihen‘.