Neue Chefin für Hinzert Von Ravensbrück nach Hinzert – Das ist die neue Leiterin der KZ-Gedenkstätte

„Ich muss mich bei den ganzen Akten und Büchern erst noch zurechtfinden“, sagt Sabine Arend und lacht. An den Wänden ihres hellen Büros im hinteren Teil des Dokumentations- und Begegnungshauses in der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert stehen riesige Bücherregale, in denen unzählige Akten und Bücher stehen.