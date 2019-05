Musik : Frühlingserwachen für Musikgenießer

KONZ Sängervereinigung 1880 Konz ernennt im Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Concordia Manfred Clemens zum Ehrenvorsitzenden.

„Frühjahrsmüdigkeit soll heute keine Chance haben“, kündigte der neue Vorsitzende der Sängervereinigung Wolfgang Glöckner das Programm an. Unter der Leitung von Achim Müller starteten die 38 Sänger und nahmen ihr Publikum mit auf eine Weltreise. Beginnend in Amerika wurden Lieder aus elf Ländern Europas vorgetragen, darunter „Die zwölf Räuber“, gesungen auf Russisch von Herbert Saborowski, was in der Pause mit einer Flasche Wodka belohnt wurde.