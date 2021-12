Serie „Landmarken“, Teil 21 : Alte Sage aus dem Ruwertal schreibt Maria die Verwandlung dreier Straftäter in Steine zu

Bonerath Serie „Landmarken“: Zur Strafe für Taten verwandelt – die Sage der „Drei Mörder“ gab einer Steingruppe bei Bonerath (Kreis Trier-Saarburg) ihren Namen.

In einer anderen Version war es der Reinsfelder Pfarrer, der die Mörder per Kreuz­zeichen in Stein verwandelte. Statt als Geldkiste wird einer der Steine auch als Hund angesehen, der ebenfalls mit versteinert wurde. In dieser Fassung erhielten die Gesetz­losen ihre Strafe, weil sie das nahe­gelegene Römer­lager überfallen hatten. Wenngleich höchst unterhaltsam, hält keine dieser Erklärungen einer wissenschaftlichen Überprüfung stand. Aber auch die moderne Forschung hat ihre Grenzen, was den Erkenntnis­gewinn über solche Stein­formationen angeht. Auffällig ist die Ähnlichkeit zu Hünen­gräbern, wie sie in Norddeutschland anzutreffen sind. In unserem Raum sind Spuren dieser Bestattungs­weise hingegen äußerst selten. Zeitlich gehören die Steine wohl in die Megalith-Kultur, die zum Ende der Steinzeit in weiten Teilen West- und Süd- sowie teilweise auch Ost­europas aktiv war. Neueste Forschungen zweifeln zwar die Theorie an, es habe sich um eine einzige, einheitliche Kultur gehandelt. Vielmehr waren es wohl bestimmte Bearbeitungs­techniken und ästhetische Ideale, die sich Stück für Stück über unter­schied­liche Kultur­gruppen verbreiteten. In jedem Fall gibt diese Menschheits­epoche nach wie vor viele Rätsel auf.