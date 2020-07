Letzte Vorbereitungen laufen : Am Montag startet die Saison in Hermeskeil – Vor dem Badbesuch erst die Smiley-Ampel checken

Am Montag startet die Saison in Hermeskeil – Vor dem Badbesuch erst die Smiley-Ampel checken

Hermeskeil Bereit für den Saisonstart: Ab Montag, 6. Juli, dürfen die Schwimmer ins Hermeskeiler Freibad. Allerdings müssen sie auf neue Regeln achten.

Badleiter Sascha Frank und sein Team hatten in den vergangenen drei Wochen jede Menge zu tun, um das Freibad in Hermeskeil auf die Öffnung vorzubereiten. Ab Montag, 6. Juli, dem ersten Tag der Sommerferien, sollen die Schwimmer dort ihre Bahnen ziehen. Zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus Sars-Cov-2 gelten in dieser Saison allerdings besondere Regeln. „Wir folgen dabei genau dem vorgegebenen Hygienekonzept“, sagt Frank.