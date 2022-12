Was ist passiert? : Getrimmt und verängstigt: Vermisster Hund fast 50 Kilometer entfernt wiedergefunden

Die Bilder zeigen Arabella. Das linke Foto ist entstanden, nachdem der Hund fast einen Monat lang verschwunden war. Foto: Iia Drobot

Paschel/Salmtal/Saarburg Ein Rassehund einer Ukrainerin verschwindet in Paschel (Kreis Trier-Saarburg) und taucht fast fünf Wochen später im rund 50 Kilometer entfernten Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich) wieder auf. Das Fell war geschoren. Die ungewöhnliche Geschichte von Arabella lässt einige Fragen offen.

Iia Drobot ist vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflohen. Sie kommt aus Mariupol, der Hafenstadt am Asowschen Meer im Süden der Ukraine. Es ist die Stadt, die zwischen Februar und Mai 2022 fast vollkommen zerstört wurde. Drobot ist deshalb mit ihrer Familie geflohen. Ihre Hündin Arabella, eine reinrassige zehnjährige Yorkshire-Terrier-Dame, hat sie mitgenommen. „Seit Juni 2022 leben wir in Paschel“, schreibt sie. „Unser Haus liegt an der Straße.“

Die Hündin geht laut Drobot sehr langsam und nie weit weg von zu Hause, trotzdem verschwindet sie am 11. November spurlos. Sie sei um 16.26 Uhr nach Hause gegangen. Arabella habe sie etwa 20 Minuten auf dem Grundstück aus den Augen gelassen. Dann habe jede Spur gefehlt.

Info Wie ein Pony verschwand und wieder auftauchte Ein Fall, der an den von Arabella erinnert, hat sich 2018 ereignet. Mitte Mai hat ein Pferdehändler das 70 Zentimeter große Shetland-Pony Tarzan als gestohlen gemeldet. Das Tier mit braun-weißem Fell war von einer Weide im Konzer Tälchen verschwunden. Laut Polizei wurde es gestohlen. Der oder die Täter haben den Zaun nachts durchtrennt. Die Suche blieb zwei Monate lang erfolglos. Erst im Juli tauchte das Pony auf einer Wiese zwischen Klausen und Osann-Monzel (Kreis Bernkastel-Wittlich) wieder auf. Der Halter konnte sein Pony zunächst nicht wiedererkennen, weil dem Tier die Mähne abgeschnitten und das Fell dunkel gefärbt worden war – offensichtlich, um dessen Herkunft zu verschleiern.

Verzweifelte Suche nach verschwundenem Tier

Lesen Sie auch Verein Papillon : Eine tierisch gute Auszubildende: Wie Hund Hattie Kindern krebskranker Eltern hilft

Obwohl Iia Drobot alles absucht, Anzeigen schaltet, Tierheime anruft und sogar eine Tierklinik besucht, um die Hündin zu finden, bleibt Arabella verschwunden. Die Ukrainerin wendet sich sogar an die Polizei in Saarburg. Ein Polizeisprecher bestätigt, dass die Hundehalterin den entlaufenen Hund am 17. November bei der Polizeiinspektion gemeldet habe.

Er bestätigt auch, dass sie eine Suchanzeige bei Tasso aufgegeben hat. Das ist ein Portal, über das Hundehalter ihre Tiere registrieren und suchen lassen können, wenn sie entlaufen sind. Trotz aller Mühen bleibt die Hündin einen Monat lang verschwunden. Auch Anzeigen in Facebook-Gruppen mit vermissten Tieren führen zunächst nicht weiter.

Doch am 9. Dezember postet Francesca Koch auf Facebook, dass sie einen Yorkshire Terrier gefunden habe – in Salmtal. Der Ort im Kreis Bernkastel-Wittlich ist 47 Kilometer von Paschel entfernt. Auf den ersten Blick habe das Tier gepflegt ausgesehen. Sie habe das Tier aber keinem Menschen aus Salmtal zuordnen könne. Deshalb habe sie es dem Ordnungsamt in Wittlich gemeldet und den Facebook-Beitrag verfasst.

Foto: dpa/Thomas Warnack 55 Bilder Tiere des Tages: Über Congcong und die Löwenbabys Jamila und Malaika

Hund ist getrimmt und verängstigt

Trotz dieser Entfernung und dem Zustand des Tieres, das Fell sieht geschoren und struppiger aus, erkennt Iia Drobot ihre Arabella auf Facebook wieder. „Sie war getrimmt und verängstigt. Jetzt ist unser Hund bei uns“, schreibt die Ukrainerin, die mit der TV-Redaktion schriftlich mit Hilfe eines Übersetzungsprogramms kommuniziert. „Ich danke allen, die mir geholfen haben, sie zu finden.“ Wie der Hund von Paschel nach Salmtal gekommen ist, weiß sie nicht.

Werden Tiere von Ukraine-Geflüchteten werden gezielt gestohlen?

Eine Tierschützerin aus der Verbandsgemeinde Konz, die den TV auf den Fall aufmerksam gemacht hat, vermutet hinter dem mysteriösen Verschwinden des Yorkshire Terriers kriminelle Machenschaften. Weil Tiere von ukrainischen Geflüchteten meist nicht gechippt, sondern nur durch Tattoos markiert seien, würden deren Katzen und Hunde oft gestohlen und weiterverkauft oder zu Zuchtzwecken missbraucht. Diese Vermutung kursiere zurzeit in sozialen Netzwerken in Deutschland und in Luxemburg.

Was die Polizei dazu sagt

Auf Nachfrage bei der Polizei-Pressestelle in Trier erklärt ein Sprecher dazu, dass der Polizei zwar hin und wieder entlaufene Hunde gemeldet würden, aber dass es keine Hinweise auf die These der Tierschützerin gebe. Anhand der polizeilichen Kriminalstatistik könne die Polizei die Fallzahlen gestohlener Haustiere nicht ermitteln. „Ein Lagebild hierzu wird von uns nicht geführt“, erklärt der Polizeisprecher und empfiehlt: „Zum Schutz ihrer Tiere raten wir Hundehaltern, ihren Hund chippen zu lassen.“ Es gebe kostenlose Tierregister, bei denen Hunde mit ihren Individualmerkmalen registriert werden können. Und: „Grundsätzlich sollte man Haustiere außerhalb der Wohnung nie unbeaufsichtigt lassen.“

Tipps einer Tierschutzorganisation

Eines dieser von der Polizei erwähnten Register führt der eingetragene Tierschutzverein Tasso. Tasso-Sprecherin Lisa Frankenberger hat auch keine Kenntnis davon, dass es Kriminelle zurzeit besonders auf ukrainische Haustiere abgesehen haben könnten. Der Handel mit illegal eingeführten Welpen aus Nachbarländern laufe leider zu gut, als dass man in Deutschland Tiere stehlen oder zur Zucht nutzen müsste. Weiter erklärt sie: „Wenn so etwas im großen Ausmaß stattfinden würde, wäre uns das bekannt.“

Es komme aber immer wieder vor, dass Hunde gestohlen würden – besonders bei süßen kleinen Rassehunden. Deshalb sagt auch sie: „Ganz wichtig ist es, dass das Tier einen Transponder trägt und identifiziert wird.“ In dem Kontext weist Frankenberger zudem auf eine Betrugsmasche hin: Hin und wieder würden Menschen, die ihr Tier vermissen, angerufen und erpresst. „In der Regel haben die Erpresser den Hund nicht“, sagt die Pressesprecherin. „Unsere Erfahrung zeigt, dass Menschen, die einen Hund finden, selbst dafür sorgen, ihn an einen Halter zurückzugeben.“ Sie empfiehlt deshalb die Suchplakate ihrer Organisation. Halter können durch die Plakate bei der Suche nach ihrem Tier anonym bleiben. Zudem sei die Tasso-Notrufnummer 24 Stunden besetzt. Tasso empfiehlt auch eine Anzeige bei der Polizei, wenn ein Tier vermisst wird.

Happy End vor Weihnachten und offene Fragen