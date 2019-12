Sobald feststeht, welche Firmen zum Zuge kommen, können die Bauarbeiten an der Kita in Könen beginnen. Foto: Herbert Thormeyer

KONZ-KÖNEN Der Umbau und die Erweiterung der Kita St. Amandus in Konz-Könen verzögert sich. Nun hat der Bauausschuss der Stadt Bauaufträge vergeben. Dabei gibt es zwei Ausreißer.

Nach komplizierten Planungen soll es im Frühjahr mit der Sanierung und Erweiterung der Kita St. Amandus in Konz-Könen losgehen. Das ist laut Michael Naunheim, Pressesprecher der Stadt Konz, vier Wochen später als geplant. Aufgrund der erforderlichen, europaweiten Architektenausschreibung habe ein Wechsel des Architektenbüros stattgefunden, erklärt Naunheim. Dadurch sei die Ausführungsplanung aufwändiger als geplant gewesen. Der Bauausschuss der Stadt hat nun die Gewerke für Abbrucharbeiten, Erd-, Mauer- und Betonarbeiten, sowie die Dachabdichtungen vergeben. Die Erd-, Mauer- und Betonarbeiten gehen für 463 576 Euro an die Firma Rauenbau in Salmtal.