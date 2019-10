Denkmalschutz : Sanierung der Saarburger Stadtmauer hat begonnen

Ein Teil der Saarburger Stadtmauer wird eingerüstet, damit später Sanierungsarbeiten vorgenommen werden können. Foto: Nathalie Hartl/Stadt Saarburg/Nathalie Hartl

Saarburg Ein Gerüst wächst seit Freitag, 27. September, an einem Teil der Stadtmauer oberhalb der Saar in die Höhe. Sobald es komplett steht, können die Ausbesserungen an der historischen Befestigungsanlage beginnen.

Der Bauausschuss des Saarburger Stadtrats hat Anfang September entsprechende Aufträge für Gerüstbau- und Maurerarbeiten erteilt.

Bei dem renovierungsbedürftigen Stadtmauer-Abschnitt handelt es sich nach Angaben der Stadtverwaltung um das Teilstück unterhalb des katholischen Pfarrhauses bis zur Grabenstraße. Der Zustand des Mauerwerks ist mangelhaft und einzelne Steine lösen sich, weshalb Handlungsbedarf besteht.