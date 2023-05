Nach langem Warten Sanierung des Klosters Karthaus in Konz beginnt

Die Außenhülle des Klosters St. Bruno in Konz-Karthaus wurde in den vergangenen Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen. Witterungsbedingte dunkle Flecken sowie Schäden an Putz und Stuck sind an vielen Stellen zu finden. Damit das denkmalgeschützte Gebäude bald in neuem Glanz erstrahlt, starten nun die Sanierungsarbeiten an der Fassade, und auch Fenster werden erneuert.