Bauarbeiten : Schulsanierung in Konz: Problemhalle ist nach Ferien fertig

Konz Die erste Bauphase der Schulsanierung in Konz steht nach etlichen Verzögerungen und immensen Mehrkosten kurz vor dem Abschluss. Wegen der Corona-Pandemie ist noch unklar, wie die Saar-Mosel-Halle genutzt wird.

Wer in den vergangenen Tagen an der Saar-Mosel-Halle am Konzer Schulzentrum vorbeigekommen ist, war vielleicht überrascht. Das Gerüst an der Außenfassade, das in den vergangenen Jahren quasi zur Dauerausstattung des maroden Gebäudes gehörte, ist in großen Teilen abgebaut. Der Blick auf die neue Verkleidung der Halle ist frei. Und auf Nachfrage bei der zuständigen Trier-Saarburger Kreisverwaltung heißt es tatsächlich, dass es nach den Sommerferien so weit sein soll: Schüler und Vereine dürfen dann endlich wieder die Saar-Mosel-Halle nutzen. Das erklärt Verwaltungssprecherin Martina Bosch auf TV-Anfrage. Damit schließt sich das erste, aus Sicht der Planer ziemlich undankbare Kapitel der 43,25 Millionen Euro teuren Sanierung des Schulzentrums in Konz. Mit Blick auf das Gesamtprojekt, das bis 2026 läuft, ist das ein kleiner Fortschritt.



Saar-Mosel-Halle Die Saar-Mosel-Halle wird nun mit rund einem Jahr Verzögerung fertig. Ursprünglich hatte die Kreisverwaltung September 2019 als Termin genannt. Auch beim Preis haben sich die Planer zunächst verschätzt. Bei der ersten Kostenkalkulation vor Baubeginn waren rund 5,5 Millionen Euro für den Hallenkomplex eingeplant. Inzwischen nach Abschluss der Arbeiten liegen die Kosten bei 7,7 Millionen Euro. Doch es gibt endlich gute Nachrichten: „Die Arbeiten stehen unmittelbar vor dem Abschluss“, sagt Kreissprecherin Bosch. Die Ausbauarbeiten im Bereich Erdgeschoss und Tribüne stehen laut Kreisverwaltung kurz vor dem Abschluss. Die Fassade und das Dach seien bis auf kleine Restarbeiten fertiggestellt. In Kürze werde das Gerüst komplett abgebaut. „Die Nutzung der großen Halle einschließlich Tribünen und Nebenbereichen in den Erd- und Obergeschossen ist mit Beginn des neuen Schuljahres möglich“, verspricht die Kreissprecherin.