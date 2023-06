Neue Ausschreibung statt Baustart im Juli Millionen-Sanierung am Konzer Schulzentrum bringt neue Probleme

Die Schüler haben sich inzwischen daran gewöhnt. Seit Sommer 2018 – da haben die Arbeiten in der Schulbibliothek des Gymnasiums in Konz begonnen – haben sich Baufirmen Gebäude für Gebäude am Konzer Schulzentrum vorgenommen. Das Ziel: Das Gymnasium und die Realschule plus/Fachoberschule Konz sollen fit für die Zukunft gemacht werden. Nach und nach sollen fast alle Fach-, Klassen-, Sport-, Lern- und Aufenthaltsräume erneuert werden. Derzeit laufen die letzten Arbeiten im dritten von sechs Bauabschnitten, und es kommt, wie so oft bei diesem 53-Millionen-Euro-Projekt des Kreises Trier-Saarburg, immer wieder zu Problemen, aber es gibt auch Fortschritte.