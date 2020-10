Kommunalpolitik : Sanierungsgebiet ist Thema im Rat

Hentern Um die Ausweisung eines Sanierungsgebiets in Hentern geht es am Montag, 12. Oktober, in der Sitzung des Gemeinderats ab 18 Uhr im Sportplatzgebäude. Das Projekt soll vorgestellt und mit den betroffenen Bürgern darüber diskutiert werden.