Das sanierungsbedürftige Kloster Karthaus wird in vier Bauabschnitten renoviert. Dafür sind fast 1,5 Millionen Euro nötig. Der Stadtrat Konz hat sich am Dienstag grundsätzlich dafür ausgesprochen.

Die Fassade bröckelt an einigen Stellen. Weder die Fenster noch die Böden einiger Räume sind im Kloster Karthaus in gutem Zustand. Die Toiletten müssen ebenfalls erneuert werden. Und es ist dringend: Einige Schäden sind so dramatisch, dass sich der Zustand extrem verschlechtern könnte.

Doch am Dienstag hat der Konzer Stadtrat einen Beschluss verabschiedet, der Hoffnung für das denkmalgeschützt Gebäude macht. Das Gremium hat grundsätzlich der Sanierung des Gebäudes in vier Bauabschnitten zugestimmt. Dafür sollen insgesamt fast 1,5 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Die Stadt erwartet dabei eine bis zu 90-prozentigen Förderung von Bund und Land.

Ein ausführlicher Bericht folgt.