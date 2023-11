Bäder in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell Achtung Sanierungsstau! Wie Experten die Schwimmbäder von Saarburg und Kell beurteilen

Saarburg/Kell am See · Die Bäder in Saarburg und das Freibad in Kell müssen saniert werden. Was zu erneuern ist und wie es nun weitergeht.

06.11.2023, 07:16 Uhr

Das Freibad Saarburg verfügt laut Experten über ein attraktives Wasserflächenprogramm, aber veraltete Technik. Foto: TV/Marion Maier

Kleines Quiz zu Beginn: Welches der drei Bäder der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ist das älteste? Auch wenn man es ihm nicht ansieht: Es ist das Saarburger Freibad. Es wurde 1964 errichtet, kann also im kommenden Jahr den 60. Geburtstag feiern. Das Freibad Hochwald in Kell am See ist nur unwesentlich jünger. Es hat 54 Jahre auf dem Buckel. Eine ganze Ecke jünger ist das Saarburger Hallenbad. Seit 40 Jahren können Schwimmer und Planscher dort trainieren und Spaß haben.