Rock-Open-Air am 19. Mai Auftakt für mehr? Die Grimburg wird zur Konzertkulisse

Die Burganlage der Grimburg wäre doch ideal, um dort größere Kulturevents zu feiern. Das dachten Sebastian Dellwing und seine Mitstreiter schon 2015. Damals gab es jedoch für ihre Idee eines Open-Air-Konzerts nicht genug Zuspruch: „Wenn man so etwas plant, dann braucht man das Dorf, den Gemeinderat und die Vereine hinter sich“, stellt Dellwing fest. Damals Fehlanzeige. Einen weiteren Anlauf habe dann die Corona-Pandemie verhindert. Jetzt, fast neun Jahre später, haben es die sieben Männer aus Grimburg und Gusenburg erneut gewagt. Und es hat geklappt: Am Pfingstsonntag, 19. Mai, steigt das erste Sauscheid Open-Air an der Burg.