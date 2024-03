Verein schätzt hohe Zahl von Betroffenen Schadstoffe in Gebäuden: Wie viele Fertighäuser sind belastet und wie viele Menschen krank?

Wer heute in einer Internet-Suchmaschine die Wörter Fertighaus und Schadstoffe eingibt, wird schnell fündig. Baubiologen, Sachverständige für Innenraumschadstoffe, Verbraucherzentralen, Ingenieure, Handwerker und Juristen informieren über die Belastung in älteren Häusern dieser Bauart und bieten gegebenenfalls ihre Dienste an. Manche Unternehmen haben sich ganz auf die Sanierung von mit Schadstoffen belasteten Fertighäusern spezialisiert.