Blaulicht : Scheibenwischer gestohlen

Konz Unbekannte haben am Dienstag zwischen 14 und 16.30 Uhr in Konz in der Albanstraße die Scheibenwischer von einem roten Ford Fiesta entwendet.

