Bald Tagung in Hinzert : Berührende Berichte: So schwer war der Weg zurück ins Leben für befreite KZ-Häftlinge

Auch nach der Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück in Brandenburg trugen viele der dort inhaftierten Frauen noch ihre Häftlingskleidung, um von russischen Soldaten als ehemalige Gefangene erkannt zu werden. Aufnahmen wie diese zeigte Insa Eschebach (rechts) bei einem Onlinevortrag über das Schicksal befreiter Häftlinge des NS-Regimes. Foto: Herbert Thormeyer

Hinzert-Pölert/Fürstenberg Mit der Befreiung der Konzentrationslager 1945 begann für viele Ex-Häftlinge ein weiterer Leidensweg. Was im KZ Ravensbrück inhaftierte Frauen bei ihrer Heimkehr erlebten, schilderte vor kurzem ein Onlinevortrag. Dieser war ursprünglich in der Gedenkstätte Hinzert geplant, wo man das Thema 2022 weiter vertiefen will.