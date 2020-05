Kostenpflichtiger Inhalt: Die Polizei bittet um Hinweise : Diebe stehlen Verkehrsschilder von Straßenbaustelle in Konz

Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz Unbekannte haben laut Polizei an der Straßenbaustelle in Konz, Am Luxemburger Damm, der dort tätigen Straßenbaufirma im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20. Mai, 16 Uhr, und Montag, 25. Mai, 6 Uhr, zehn installierte Verkehrsschilder gestohlen.

Es handele sich um vier Parkverbots-, vier Baustellen- sowie zwei Unebene-Fahrbahn-Schilder.