Gedenken : Schillingen erinnert an jüdische Mitbürger

Schillingen Wie die Gemeinde künftig den jüdischen Familien, die dort einst gelebt haben, gedenkt, wird am Sonntag, 24. April, vorgestellt.

Messdiener und Jugendliche von Schillingen haben im Rahmen des Projekts „Jüdische Kultur in Schillingen“ eine Infobroschüre erstellt. Dieses Projekt, das mit Unterstützung des Jugendforums Saarburg-Kell und der Gemeinde im Bundesprogramm „Demokratie leben“ gelaufen ist, wird am Sonntag, 24. April, um 14 Uhr im Schillinger Pfarrheim der Öffentlichkeit vorgestellt. Zudem wird eine Gedenk-Stele für die ermordeten jüdischen Bürger enthüllt. Künftig sollen Tafeln an den Häusern, in denen zwei jüdische Familien gelebt haben, an diese Menschen erinnern. Außerdem wird die Wanderausstellung „Jüdisches Leben an Mosel und Saar“, die zuvor in der Kulturgießerei in Saarburg gezeigt wurde, eröffnet. Sie soll zwei Wochen lang in Schillingen zu sehen sein.