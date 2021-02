Kommunales : Ortsgemeinderat Schillingen tagt zu altersgerechten Wohnungen

Schillingen Der Ortsgemeinderat Schillingen tagt am Donnerstag, 4. März, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Schillingen. Dabei stehen unter anderem die Errichtung altersgerechter Wohnungen in der Ortsmitte der Ortsgemeinde Schillingen und die Errichtung einer großen Informationstafel zum „Schillingen‘s historischer Dorfplatz“ auf der Tagesordnung.