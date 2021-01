Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken : Bauen, Natur und Dorfgestaltung

Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken

Schillingen will größer und schöner werden. Foto: Herbert Thormeyer

Schillingen TV-Serie Neues Jahr, neue Projekte: Schillingens Ortsbürgermeister Markus Franzen setzt Schwerpunkte für 2021.

An zweiter Stelle steht die Renaturierung des Flontabaches. Die Planungen zu diesem Projekt sind bereits abgeschlossen, die Förderung ist bewilligt und die Aufträge vergeben. Die Arbeiten beginnen, sobald es die Witterung zulässt. Die Maßnahme wird zu 90 Prozent vom Land gefördert, die restlichen zehn Prozent übernimmt die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell.

Für die Sanierung der Abdeckung des restlichen Teilstücks der Mauer zwischen Trierer Straße und Hirtenweg wurde eine Förderung aus dem Investitionsstock des Landes beantragt. Im Haushalt sind 80 000 Euro für die Maßnahme vorgesehen. Nachdem die ehemalige Diskothek abgerissen ist, kann die weitere Entwicklung der Innerortsfläche zur Errichtung von „Altersgerechten Wohneinheiten“ voranschreiten. „Bei der Vermarktung dieser Flächen stehen wir jedoch noch ganz am Anfang“, erklärt der Ortschef.

Neues Jahr, neue Projekte: Was soll in den Gemeinden im Raum Konz, Saarburg und Hochwald 2021 angepackt werden? Der TV hat dazu die Gemeindechefs und -chefinnen befragt. Die Ergebnisse veröffentlichen wir in unregelmäßigen Abständen im Lokalteil.