Kultur : Der Schirmladen öffnet wieder

Konz Die Schirmwerkstatt und das Ladengeschäft Genevrière war jahrzehntelang eine Institution in der Koblenzer Altstadt. Am Sonntag, 23. August, 15 Uhr, wird sie nun im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz als neue Attraktion eröffnet.

Der letzte Inhaber Elmar Genevrière und seine Familie haben die Werkstatt mit vielen Geräten, Materialien und Schaustücken dem Freilichtmuseum vermacht.

Die Werkstatt wurde bereits im Frühjahr im Ausstellungsgebäude liebevoll und detailreich wiederaufgebaut. Die Eröffnung des neuen Ausstellungsbereiches musste wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen jedoch verschoben werden. Am Sonntag wird der ehemalige Betreiber des Ladens nun endlich dabei sein.