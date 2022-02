Handel : Saarburger Schlachthof – Einigung im Gebührenstreit

Saarburg Im Streit um Fleischbeschaugebühren für sechs Jahre haben sich der Betreiber des Saarburger Schlachthofs und der Landkreis Trier-Saarburg vor Gericht geeinigt.

In mündlicher Verhandlung vor dem Trierer Verwaltungsgericht haben sich der Betreiber des Saarburger Schlachthofs und der Landkreis über die Höhe der Fleischuntersuchungsgebühren geeinigt. Dies hat das Gericht in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Demnach zahlt der Schlachthof nun 312.000 Euro für die Jahre 2014 bis 2020 an den Kreis.