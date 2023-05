Tag der offenen Tür Moselschleuse bei Grevenmacher lädt zur Besichtigung ein

Die Staustufe Grevenmacher-Wellen lädt an diesem Wochenende zur Besichtigung für alle Interessierten an. Anlass ist das 50-jährige Bestehen der luxemburgischen Behörde für die Wasserschifffahrt „Service de la navigation fluviale“ (SNF). Die Staustufe wird am Samstag, 13. Mai, und Sonntag, 14. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet sein.