Sachbeschädigung : Schmierereien in der Grillhütte in Kirf — Polizei sucht Zeugen

Kirf Unbekannte haben in der Grillhütte in Kirf Schäden verursacht. Das teilt die Polizei Saarburg mit. Die Sachbeschädigung sei bereits am vergangenen Freitag angezeigt worden.



