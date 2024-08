Schmierereien und Co. Vandalismus in Hermeskeil: Beigeordneter macht interessante Beobachtung

Am Montag vergangener Woche entdeckt eine Mitarbeiterin der Hermeskeiler Verwaltung ein aufgesprühtes Zeichen an der Rathausfassade, seitlich zum Parkplatz hin. Es ist 30 mal 50 Zentimeter groß und schwarz. Es wird der Polizei gemeldet. Diese bittet am Folgetag per Pressemitteilung um Hinweise auf den Täter. Die Kosten zur Beseitigung des Schadens schätzt sie auf 200 Euro.