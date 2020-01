Wintersport : Schnee-Spaß mit dem Ski-Club

Hermeskeil Der Ski-Club Hermeskeil bietet im Januar eine Winterwanderung an. Am Sonntag, 19. Januar, 10 Uhr, startet die Wanderung für die ganze Familie am Neuen Markt in Hermeskeil. Die Strecke und ein Ort für die Mittagspause werden witterungsabhängig gewählt.

Eine Tagestour zum Feldberg folgt am 8. Februar. Die Abfahrt ist um 5 Uhr mit einem Reisebus. Vor Ort gibt es einen kostenlosen Schnupperkurs für Ski- und Snowboard-Anfänger. Das Angebot richtet sich auch an Nichtmitglieder. Die Rückfahrt ist gegen 16.30 Uhr. Der Anmeldeschluss ist am 1. Februar.

Zudem fährt der Ski-Club, wie bereits seit 25 Jahren, über Ostern in die Silvretta-Skiarena nach Ischgl. Für die Fahrt vom 11. bis 17. April sind noch einige Plätze frei.