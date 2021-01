Kostenpflichtiger Inhalt: Abfall : Warum die Hochwälder ihre Gelben Säcke selbst zur Müllkippe bringen

Mit den Gemeinderatsmitgliedern Edgar Speicher (vorne) und Jörg Lecher (links auf dem LKW) sowie mit den freiwilligen Helfern Fritz Keller (verdeckt) und Sascha Kaub (rechts auf dem LKW) sammelt die Gemeinde Damflos zwei große LKW voller Gelber Säcken ein und fährt sie zur Mülldeponie nach Mertesdorf. Foto: Joachim Wellenberg

Kell am See/Damflos Wegen Schnee fällt die Abfuhr aus. Trotzdem schaffen es die Menschen in Kell am See und Damflos, ihren Abfall zu entsorgen.