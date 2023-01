Fastnacht : Kappensitzung gerettet: Kleines Happy End für den Karneval in Könen

Info

Die Karnevalshochburg Konz-Oberemmel macht am Samstag, 14. Januar, den Auftakt mit der Inthronisation um 19.11 Uhr im Bürgerhaus. KAPPENSITZUNGEN sind in Oberemmel an den Samstagen, 11. sowie 18. Februar, geplant. An denselben Terminen sind weitere Kappensitzungen in der VG Konz angesetzt: in Tawern (Bürgerhaus) und Wiltingen (Bürgerhaus). Der KC Wasserliesch plant seine Sitzungen am Samstag und Freitag, 11. und 17. Februar, in der Sporthalle. Am Weiberdonnerstag, 16. Februar, ist noch ein Galaabend zum 44-jährigen Bestehen des Vereins angesetzt. Der Verein Tälchen Karneval veranstaltet seine Kappensitzungen jeweils samstags am 28. Januar und am 4. Februar. In Pellingen gibt es eine große Sitzung am Samstag, 11. Februar.

Schon am Montag,16. Januar, startet der KC Roscheid in Konz in die Session. Angesetzt ist keine In-, sondern eine Exthronisation des amtierenden Regentenpaars Esther I. und Marc I. um 19.11 Uhr im Ratskeller. Schon am Sonntag, 12. Februar, läutet der KCR mit dem UMZUG in Konz den Straßenkarneval ein. Los geht’s laut dem Verein um 13.11 Uhr in Karthaus. Anmeldungen nimmt der Verein unter kcr.roscheid@gmail.com entgegen. Am Weiberdonnerstag, 16. Februar, steht in Konz die Rathauserstürmung an.

Weitere Umzüge in und um Konz gibt’s in Nittel-Köllig (Freitag, 17. Februar, 19.11 Uhr), Könen (Samstag, 18. Februar, 15.11 Uhr), Wasserliesch (Sonntag, 19. Februar, 14.11 Uhr), Tawern (Sonntag, 19. Februar, 15.11 Uhr), Pellingen (Kinderumzug; Sonntag, 19. Februar) sowie in Oberemmel (Dienstag, 21. Februar, 14.11 Uhr).