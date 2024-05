Hochwasser Sorgenvolle Blicke auf den Damm in Schoden

Schoden · 220 Menschen mussten am Freitagabend ihre Häuser an den Straßen verlassen, die nahe am Damm zur Saar liegen. Am Samstagvormittag ist die Lage angespannt und die Hilfsbereitschaft groß.

18.05.2024 , 12:11 Uhr

Link zur Paywall Unwettereinsatz in Schoden 22 Bilder Foto: Andreas Sommer