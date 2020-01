Kostenpflichtiger Inhalt: Dorfentwicklung : Schodener Freizeitanlage: Rat will mehr als kleine Lösung

Schoden Der Ortsgemeinderat Schoden will, dass an der Multi-Kulti-Anlage an der Saar mehr möglich ist als die derzeit stark eingeschränkte Nutzung. Dafür will er zunächst prüfen, was er unternehmen könnte.

Wie soll es weitergehen mit der Multi-Kulti-Anlage in Schoden an der Saar? Darüber hat der Schodener Ortsgemeinderat am Donnerstagabend zunächst diskutiert und dann einstimmig für den folgenden Beschlussvorschlag gestimmt: „Der Ortsgemeinderat ist der Auffassung, dass es sich bei der Freizeitanlage um ein erhaltenswertes Angebot handelt. Daher beschließt der Ortsgemeinderat, die rechtlichen Voraussetzungen über den bisher genehmigten Rahmen hinaus zu prüfen und die notwendigen planerischen Schritte mit den betroffenen Planungsbehörden zu besprechen.“ Sehr konkret klingt dies noch nicht. Ortsbürgermeister Rüdiger Hausen rechnet laut eigener Aussage denn auch damit, dass es in der kommenden Saison noch bei der derzeit eingeschränkten Nutzung der Anlage bleibt. Es gebe noch viele Dinge, die geprüft werden müssten, sagte Hausen.

Die Nutzung der im Sommer stark frequentierten Multi-Kulti-Freizeitanlage wurde im November eingeschränkt (sogenannte kleine Lösung). Das heißt, statt des Biergartens dürfen nun nur noch ein Kiosk und eine Küche jeweils ohne Sitzgelegenheiten betrieben werden. Der Kanuverleih darf in dem Gebäude am Ufer zwar Boote lagern, aber seine Kunden dort nicht für Touren einweisen. Wie die Betreiber mitgeteilt haben, wollen sie ihre Kunden künftig ausschließlich anderswo unterrichten, der Verleih bestehe auf jeden Fall weiter. Zudem darf der Minigolfplatz nicht mehr geöffnet werden.

Die Einschränkungen hatte die Kreisverwaltung angeordnet, nachdem klar geworden war, dass Biergarten, Kanuverleih und Minigolfplatz an dieser Stelle baurechtlich nicht genehmigt sind. Aufgefallen war dies nach der Intervention eines Anwalts, dessen Mandantin sich über Lärm und Verkehr geärgert hatte.