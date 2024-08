Widerstand gegen Steinbrucherweiterung Schöner leben in Kreuzweiler und Dilmar: Das will der neue Verein

Palzem · Der neue Verein in Palzem will die Dorfgemeinschaft fördern, Lebensqualität vor Ort erhalten und die Steinbrucherweiterung in der Nachbarschaft verhindern. Welche konkreten Ideen er verfolgt.

09.08.2024 , 07:51 Uhr

Sie stehen hinter dem neu gegründeten Verein für Bürger aus Kreuzweiler und Dilmar (von links): Markus Strupp (Schriftführer), Alexander Schili, Alexander Kolb (Vorsitzender) und Suzanne van Dyck. Foto: Dirk Tenbrock