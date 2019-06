Schulen : Schrauben, malen, Haare stylen – Schüler in Saarburg lernen Handwerk kennen

Einblick in den Berufsalltag: Beim Infotag an der Realschule plus in Saarburg erfahren Schüler unter anderem in einer KFZ-Lehrwerkstatt, was alles bei einer Auto-Inspektion gemacht wird. Foto: Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg

Saarburg Achtklässler der Realschule plus Saarburg schnuppern beim Berufsinfotag in verschiedene Handwerksberufe hinein. Von den Praktikern gibt es zudem wertvolle Tipps für die Suche nach der geeigneten Ausbildung.

(red) An der Realschule plus in Saarburg haben Handwerksfirmen Achtklässlern einen Einblick in ihre Berufe gegeben. Der Elektroniker Tobias Peter hatte eine Stelle in Luxemburg angenommen. Er spricht aber nicht viel Französisch, daher hatte er sich zusichern lassen, dass er nicht im Dialog mit französischsprachigen Kunden eingesetzt wird. Am Ende brauchte er dann die Sprache doch viel stärker als gedacht. Peter wechselte zurück nach Deutschland und arbeitet nun bei Elektro Benzmüller in Saarburg. Dort gefällt es ihm gut, wie er Achtklässlern der Realschule plus in Saarburg bei einem Berufsinformationstag erzählt. „Macht, was euch Spaß macht, und nicht das, wo es am meisten Geld gibt“, rät er den Schülern.