Serrig Jessica Dawen wollte absolut nachhaltig leben, wurde aber ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Die Serrigerin merkte: Sie muss erst einmal ihren Kopf leer bekommen. Nachdem sie das geschafft hat, gibt sie ihr Wissen weiter und hätte auch fast Second-Hand-Mode beim Wiltinger Markt angeboten.

Dazu trieben sie weitere Themen um: Klimawandel, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Minimalismus. „Ich wollte handeln, doch all die Infos, Ratgeber und Anleitungen zum Selbermachen bewirkten genau das Gegenteil. Ich wurde handlungsunfähig und in meinem Kopf war Chaos“, sagt Dawen. „Statt meine Wohnung von Müll zu befreien, sammelte er sich jetzt in meinem Kopf.“ Zweifel kamen auf. Was konnte sie schon bewirken? Dazu fand sie in ihrem Umfeld, das ihre Bemühungen zum Teil belächelte, keine Unterstützung. „Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich war es leid, den Müll in unseren Meeren zu sehen, und andererseits nicht stark genug zu sein, für meinen Lebensstil einzustehen.“ Sie wollte alles erreichen: vegan und plastikfrei leben, nicht mehr fliegen. Doch es wurde zu viel. Sie konnte ihren Ansprüchen nicht gerecht werden und war knapp vor dem Burnout, wie sie sagt. Kurz bevor sie handlungsunfähig wurde, beschäftigte sie sich damit, wie sie ihre Gedanken müllfrei bekommt. „Bevor du die Welt rettest, rette eine Person: dich“, sagt Dawen. „Man muss sich fragen, warum man eigentlich etwas erreichen möchte.“