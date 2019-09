Benefiz : Schüler gestalten Familien-Kalender

Konz Grundschüler in der Verbandsgemeinde Konz und der Don Bosco Schule Wiltingen haben einen Schüler-Familien-Kalender gestaltet. Mit dem Motto „Unsere Umwelt – unsere Zukunft“ greift der Kalender 2020 ein aktuelles Thema auf.

Die Bilder sind als Grußkarten abtrennbar. Auf der Rückseite stellt die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung, die den Familienplaner entwickelt hat, ihre Arbeit für die Bildung von Kindern vor. Den Kalender gibt es für fünf Euro in Konz: bei der Buchhandlung Kolibri, bei Möbel Martin, bei Schuh&Sport Holbach und in der Stadtbibliothek; in Tawern bei der Bäckerei Borens; außerdem bei allen Geschäftsstellen der Sparkasse Trier und der Volksbank Trier in der Verbandsgemeinde.