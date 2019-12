Weihnachtsaktion : Schüler helfen Menschen in Not

Saarburger Schüler helfen Menschen in Not. Foto: Realschule plus Saarburg/Wolf-Markus Dinklage

Saarburg (red) Die Realschule plus Saarburg hat erneut die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion unterstützt, um Menschen in Südosteuropa eine kleine Freude zum Weihnachtsfest zu bereiten. „Es ist einfach wieder toll zu sehen, dass alle an einem Strang ziehen, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun“, so das einhellige Echo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Dank der tatkräftigen Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer, des Schulleiters Klaus Paulus sowie der Sachspenden der Eltern und anderer Familienangehörigen, gelang es laut den Organisatoren, die Aktion zu einem neuerlichen Erfolg werden zu lassen. Mitmenschlichkeit und soziales Engagement, die wichtige Eigenschaften des Zusammenlebens seien und mit zum Lehren und Lernen gehörten, hätten die Schüler auf diese Weise hautnah erleben können.