Ab 1. September : Neue Busse für Hochwald und Ruwertal – Warum sich vieles verbessert, ein Schüler aus Waldweiler aber künftig stundenlang unterwegs ist

Viele Orte im Hochwald und Ruwertal sollen ab dem 1. September mit dem Bus besser erreichbar sein. Für Jens Schneider aus Waldweiler bedeuten die Fahrplan-Änderungen allerdings, dass er für den Schulweg von Trier nach Hause mehr als drei Stunden braucht. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Waldweiler/Mandern/Waldrach Mit dem Start des neuen Busnetzes im Hochwald und Ruwertal ab 1. September fällt die direkte Verbindung von Waldweiler nach Trier weg. Für einen Schüler wird das wegen langer Wartezeiten zum Problem. Ein Einzelfall, sagt der Verkehrsverbund. Er verweist auf viele Verbesserungen für die Passagiere.

Die neuen Busfahrpläne bereiten Kerstin Schneider aus Waldweiler große Sorgen: „Es heißt, es werde alles besser. Für uns wird es aber schlechter“, stellt sie fest. Ab Mittwoch, 1. September, geht im Hochwald und Ruwertal ein neu sortiertes Busnetz an den Start (siehe Info). Laut dem Verkehrsverbund Region Trier (VRT) werden künftig Orte auf den Hauptachsen zwischen Hermeskeil, Kell am See, Osburg, Waldrach und Trier werktags stündlich angesteuert. Auch kleinere Dörfer sollen besser angebunden werden.

Direktverbindung nach Trier fehlt

Das Problem für die Schneiders: Von Waldweiler nach Trier gibt es ab Mittwoch keine durchgehende Busverbindung mehr. „Unser Sohn Jens fährt nach Trier zur Schule, aber die direkte Verbindung dorthin fällt jetzt weg“, schildert Kerstin Schneider. Mit der VRT-App zeigt sie, wie sich der Schulweg des 13-Jährigen verändert: Bislang stieg er morgens um 6.25 Uhr in die Linie 33, die ohne Umsteigen um 7.25 Uhr in Trier ankam. Zurück ging es um 13.14 Uhr, Ankunft eine Stunde später. „Das sind Zeiten, die waren wir bereit in Kauf zu nehmen, als wir ihn in Trier angemeldet haben.“

Ab Mittwoch gilt: Um 6.33 Uhr fährt ein Bus nach Saarburg, von dort ginge es mit dem Zug weiter. Der Bus mit Umstieg in Kell am See scheidet aus – er wäre nach Schulbeginn in Trier. Bleibt als Alternative die Linie mit Umstieg in Zerf, die schon um 6.13 Uhr in Waldweiler startet. Das „noch größere Problem“ ist allerdings laut Kerstin Schneider die Rückfahrt. Weil die Fahrzeiten nicht passten, sei der Bus über Kell ab 14.55 Uhr die nächste Option, damit ihr Sohn gegen 16.20 Uhr Zuhause sei. „Und dann hat er noch keine Hausaufgaben gemacht.“ Das Busfahren werde für ihn „viel schlechter“, beklagt sich auch Jens. „Ich muss zwei Stunden in Trier warten – mit dem schweren Ranzen.“ Das Unternehmen Jozi Reisen, das die neuen Linien betreibt, hat der Familie schriftlich bestätigt, dass es für sie keine günstigeren Verbindungen gebe.

„Es ist ja gut, dass es jetzt eine Anbindung nach Saarburg gibt“, sieht Kerstin Schneider auch Vorteile des neuen Netzes. „Aber die Kinder müssen doch zu den Hauptschulzeiten in die Schule kommen.“ Für den Nachbarort Mandern fehle die bisherige Direktverbindung künftig ebenfalls. Sie könne sich kaum vorstellen, dass nur ihre Familie davon betroffen sei. „Jedenfalls kann ich meinen Sohn nicht jeden Tag abholen und mit dem Auto zum Bus bringen.“

So reagiert der VRT

Auf TV-Nachfrage bestätigt der VRT, dass es ab September von Waldweiler keine direkte Verbindung mehr nach Trier gebe. Die Fahrt verlaufe dann mit Umstieg über Saarburg, Kell am See oder Zerf nach Trier. Die „Anbindung nahezu aller Orte an die nächstgelegenen Nahversorgungszentren“ sei ein „Grundgedanke“ des neuen Busnetzes, erläutert ein VRT-Sprecher. Dazu gehörten „gesicherte Umstiege mit wenig Wartezeit“, denn dadurch seien insgesamt mehr Fahrten möglich.

Info So ändert sich der Busverkehr ab Mittwoch Mehr Fahrten und häufigere Verbindungen auch am Wochenende – das sind laut Verkehrsverbund Region Trier (VRT) wesentliche Verbesserungen durch das neue Busnetz im Hochwald und im Ruwertal. Fast alle Orte zwischen Trier, Hermeskeil und Zerf seien daran angebunden. Wo dies in Einzelfällen nicht gelungen sei – etwa bei Franzenheim (VG Trier-Land) und Vierherrenborn/Paschel/Obersehr (VG Saarburg-Kell) – würden Rufbusse eingesetzt. Diese fahren zwar nach Fahrplänen mit festen Haltestellen, müssen aber spätestens 60 Minuten vorher bestellt werden. Nähere Infos: https://vrt-info.de/rufbus Ab 1. September fahren laut VRT entlang der Hauptachsen montags bis freitags vier Buslinien im Stundentakt sowie am Wochenende mindestens im Zweistundentakt. Werktags steuern Busse aus kleineren Orten die Knotenpunkte an. Auch die Qualität von Fahrzeugen und Haltestellen werde erhöht. Eine Übersicht über die neuen Fahrpläne gibt es unter https://www.vrt-info.de/ruwertal-hochwald

Der VRT habe Verständnis dafür, dass der Schüler aus Waldweiler weiter ohne Umstieg nach Trier fahren wolle. Es handele sich allerdings nur um einen Betroffenen. Das Schulgesetz verlange erst ab fünf Schülern die Sicherstellung einer Verbindung. Daher sei auch ein zusätzlicher Rufbus – wie sie etwa für Orte wie Paschel und Franzenheim geplant sind (siehe Info) – keine Option. Zumal Kell am See, Hermeskeil und Saarburg die nächstgelegenen Standorte weiterführender Schulen seien – nicht Trier. Ab Waldweiler gebe es zu diesen Orten Direktverbindungen.

Gemeinsam mit den Landkreisen und dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord wird bis 2025 das gesamte regionale Busnetz neu strukturiert. Wo schon neue Linien in Betrieb sind – etwa im Raum Trier-Land – gab es zu Beginn ebenfalls Klagen wegen Änderungen im Schülerverkehr. Hier wurde laut VRT bei einzelnen Linien nachgesteuert. „Wir beobachten den Start genau und prüfen, wo Änderungen notwendig sind“, heißt es. Jedoch könnten „schon kleine Umplanungen Auswirkungen auf das gesamte Busnetz haben“.

Das sagen die Ortsbürgermeister

Der Waldweilerer Ortsbürgermeister Manfred Rauber bedauert die negativen Folgen des neuen Busnetzes für die Familie Schneider. Angesichts des „wohl tragischen Einzelschicksals“ werde es aber schwierig, eine Lösung zu finden. Insbesondere da die Rückfahrt aus Trier das Hauptproblem sei. Er wolle jedoch in der Sache das Gespräch mit Kreis und VRT suchen.