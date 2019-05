Schule : Deutschlandfinale! Schüler gewinnen Roboterwettbewerb

Zwei Saarburger Mannschaften haben sich für das Deutschlandfinale der World Robot Olympiad in Schwäbisch-Gmünd qualifiziert, wo sie um die Teilnahme am Weltfinale in Ungarn kämpfen werden. Foto: Gymnasium Saarburg

Saarburg Zwei Teams des Gymnasiums Saarburg haben sich beim Regionalwettbewerb der World Robot Olympiad (WRO) für das Deutschlandfinale qualifiziert. In einem spannenden Wettkampf der Football Category mit insgesamt zwölf Teams aus Rheinland-Pfalz und Hessen erkämpften sich die fußballspielenden Roboter des Gymnasiums Saarburg den ersten und den dritten Platz.

Ein drittes Saarburger Team belegte den vierten Platz. Das Team GymSAB Robo Force (Philipp Allkämper, Nils Lehnert, Hendrick Staadt) blieb in allen sechs Spielen ungeschlagen und errang so den Gesamtsieg und den Pokal. Die drei Jungs mussten nur einen einzigen Punkt abgeben, und zwar gegen die GymSAB Robo Guards (Kai Kirchen, Nico Schons, Jonas Vogl), die am Ende Platz 3 belegten. Die beiden Mannschaften dürfen nun Ende Juni in Schwäbisch-Gmünd mit fünf weiteren Mannschaften um die Startplätze für das Weltfinale in Ungarn spielen.