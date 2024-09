Probleme für Eltern und Kinder Ausgefallene Busse, stehengelassene Schüler: Buschaos im Raum Konz/Saarburg

Der Bus der Linie 290 Richtung Konz wartet an der Realschule plus in Saarburg auf die einsteigenden Schüler. Bei der Linie 245 in Richtung Saargau lief es zuletzt eher andersherum: Die Schüler warteten teils vergeblich auf die Ankunft des Busses.

Foto: Dieter Soltau