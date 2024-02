Urteil in Saarburg Schuldspruch nach tödlichem Motorradunfall in Nittel - Das sind die Gründe

Ein Motorradfahrer ist am 9. Oktober 2021 an der Obermosel frontal mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen. Für den 63-Jährigen kam damals jede Hilfe zu spät. Er starb am Unfallort. Den Unfall hat – so lauteten schon damals die Erkenntnisse der Polizei – eine 47-jährige Autofahrerin verursacht, die aus Richtung Wellen kommend am Ortseingang von Nittel von der B419 Richtung Onsdorf abbiegen wollte. Den aus Richtung Wincheringen entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer aus dem Saarland habe sie dabei übersehen.