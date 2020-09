Schulen : Schule sagt Tag der offenen Tür ab

Saarburg Das Gymnasium Saarburg hat den für den 31. Oktober geplanten Tag der offenen Tür abgesagt. Stattdessen plant die Schule ein Onlineprogramm auf ihrer Internetseite www.gymnasium-saarburg.de, das einen Eindruck von der Schule und den unterschiedlichen Angeboten vermitteln soll.

Für Eltern der derzeitigen Viertklässler sind zudem zwei Infoveranstaltungen in der Mensa oder der Turnhalle des Gymnasiums geplant: am Donnerstag, 29. Oktober, 19 Uhr, sowie am Dienstag, 3. November, 19 Uhr.