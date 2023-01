Meinung : Schulneubau ist sinnvoll, wenn eine Sanierung zu teuer wird

Konz/Tawern Sanierung oder Neubau? Bei Schulen ist Zweiteres oft sinnvoller. Woran das liegt.

Schulen sind teuer. Deshalb schieben Kommunen den Neubau oder die Sanierung oft auf die lange Bank. Obwohl einiges im Argen liegt, bleiben viele Schulgebäude jahrzehntelang unangetastet. Eines der Grundprobleme ist, dass Bund und Land Gesetze und Auflagen beispielsweise in Sachen Ganztagsbetreuung und Brandschutz machen, die die Kommunen vor Ort baulich umsetzen müssen. Gleichzeitig verkomplizieren sie die Wege, über die Kommunen an Fördergeld herankommen können. Das führt letztlich dazu, dass dringend notwendige Projekte auf die lange Bank geschoben werden müssen.

Das ist nur ein Problem, das Oberemmel, Tawern und etliche weitere Orte in der ganzen Region zurzeit zu spüren bekommen. Dass der Schulsanierungsstau derzeit so massiv ist, liegt auch daran, dass viele der Bestandsgebäude in den 1960er und 1970er Jahren gebaut worden sind. Energetisch und auch pädagogisch sind die Schulen deshalb nicht auf neuestem Stand. Es fehlen Technik und geeignete Räume. Alleine um Mensen und Küchen für die Ganztagsverpflegung zu bauen, sind etliche Millionen Euro notwendig.

Es werden aber auch zusätzliche Räume für die Nachmittagsbetreuung oder fürs Personal gebraucht. Das wiederum ist an vielen Standorten nicht zu realisieren, weil die Schulen früher ins Dorfzentrum gebaut wurden. Das fällt heute wiederum auf die Schulträger zurück. In den Ortskernen ist vielerorts zu wenig Platz, um den Bestand zu erweitern. Das führt dazu, dass gerade in diesen Orten – und dazu gehören Oberemmel und Tawern – Neubauten benötigt werden. Deshalb ist es an solchen Stellen richtig, auf die Sanierung zu verzichten und neu zu bauen. Das ist eine Investition in die Zukunft des Ortes.

Doch zu Ende gedacht ist das Ganze an dieser Stelle nicht. Schließlich muss noch ein Konzept für die Flächen und Gebäude her, die dann ausgedient haben. Und auch da brauchen die Ortsgemeinden wieder Unterstützung. Schließlich will niemand eine Schulruine im Ortskern haben.